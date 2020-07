Roma, Vigna Clara: arrestata la banda di sudamericani che truffavano le donne (Di lunedì 6 luglio 2020) Risale a martedì 30 giugno, la notizia dell’arresto di due peruviani ed un ecuadoriano, conosciuti come la banda dei sud americani, che colpiva per la maggior parte donne indifese a Vigna Clara. I malviventi, ricercati da giorni dalla polizia, sono stati arrestati con difficoltà dagli agenti. La cattura è avvenuta a piazza Villa Carpegna, dove la banda, a bordo di un Suv noleggiato, è stata circondata da una volante della Polizia. I tre delinquenti, invece di arrendersi, hanno tentato la fuga,speronando con il fuoristrada la volante, con il conseguente ferimento di due agenti, i quali, hanno avuto 15 giorni di prognosi. La trappola, scattata all’Aurelio, è avvenuta grazie ad una pattuglia di agenti in borghese,che dopo aver identificato la banda, ha iniziato l’inseguimento chiedendo rinforzi, i quali, si sono rivelati essenziali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Addio al grande compositore Ennio Morricone

Nato il 10 novembre del 1928 a Roma, si era avvicinato al mondo della musica fin da ... Nel 2019 è stato insignito del prestigioso premio “Vigna d’Argento” oltre per la sua carriera nella musica, ...

