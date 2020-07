Ristoratori in piazza a Firenze: “Servono aiuti urgenti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Mattia Caiulo 06/07/2020 Firenze, Toscana m.caiulo@agenziadire.com Naccari: 'Nessuno prende decisioni, a ottobre problemi gravi' Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Il virus cala, forse, ma certe preoccupazioni aumentano, senza forse... A Piazza S.Marco VE il sindaco Brugnaro viene in soccorso dei ristoratori autorizzando ombrelloni e tavolini, l'omologa Raggi n…

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori piazza Crisi post covid, ristoratori in piazza con ambulanti e guide turistiche: "Aiutateci" LA NAZIONE Crisi Covid, rivolta delle categorie economiche

Hanno riaperto le attività produttive ma i fatturati sono crollati, i Ristoratori Toscani hanno organizzato un presidio davanti alla Giunta regionale FIRENZE — Una piazza Duomo presidiata questa matti ...

Fase 3 Roma, aumenta concessione tavoli all’aperto. I ristoratori: “Un regalo per la città”

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2020 Fase 3 Roma, aumenta concessione tavoli all’aperto. I ristoratori: “Un regalo per la città” Con la fase 3 il Comune di Roma ha deciso di aumentare la concessione d ...

