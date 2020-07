Promossi e bocciati nel risiko dei palinsesti Rai (Di lunedì 6 luglio 2020) Chi sale e chi scende. Promossi e bocciati. Conferme e new entry. In Rai quando ci sono da fare i nuovi palinsesti sembra di stare al mercato. “Venghino, siori, venghino…”. Perché poi è anche dai palinsesti che si capisce dove tira il vento della politica. E allora s’intuisce quali sono i conduttori Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Promossi e bocciati nel risiko dei palinsesti #Rai. Via libera del cda alla stagione 2020/2021, Borioni e Laganà as… - natashanatra_ : La gente che mette su ig sondaggi tipo “capelli promossi o bocciati?” Oppure “vi piace il mio outfit di oggi?” Davv… - YouDriver_com : I promossi ed i bocciati del Gran Premio d'Austria Ottimo Bottas, molto bene Leclerc e Norris. Male Hamilton e Vet… - AndreaPalmi94 : RT @LiveBianconera: Tra i top di #JuventusTorino @AndreaPalmi94 ha premiato ancora una volta il rendimento di @Cuadrado facendosi leva anch… - sarrimarlboro : RT @LiveBianconera: Tra i top di #JuventusTorino @AndreaPalmi94 ha premiato ancora una volta il rendimento di @Cuadrado facendosi leva anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Promossi bocciati

Il Foglio

MACERATA - La commissione bilancio della Camera ha bocciato venerdì notte alcuni emendamenti del pacchetto sisma, allegati al decreto Rilancio, che potevano agevolare la ricostruzione ed i sindaci del ...Valtteri Bottas: un via del campionato davvero da incorniciare. Dopo la pole position di sabato il finlandese non sbaglia nulla. Ottimo per quanto riguarda lo scatto alla partenza, impeccabile durante ...