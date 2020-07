Nonnina “morta di crepacuore” per lo sfratto, il legale attacca il Comune: “Lacrime di coccodrillo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non si placano le polemiche dopo la morte di Grazia Resicato, la donna di 80 anni deceduta sabato scorso all‘ospedale Cardarelli a causa di un infarto prima e un ictus poi. Il giorno prima – secondo quanto reso noto dal suo legale, l’avvocato Angelo Pisani – aveva ricevuto una diffida a lasciare la casa popolare in via Posillipo da parte del Comune di Napoli. “Un esposto – spiega Pisani – sarà presentato alla Procura per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte delle persone che, pur sapendo che gli sfratti sono sospesi per legge, non hanno correttamente svolto le procedure di sfratto per violazione del contraddittorio e, conoscendo le gravi condizioni di salute degli inquilini, hanno continuato con minacce e provvedimenti assurdi, illegittimi e temerari oltre che disumani e ... Leggi su anteprima24

