Nick Cordero non ce l’ha fatta: sconfitto a 41 anni dal Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Da oltre 90 giorni era ricoverato a Los Angeles in gravi condizioni. Nick Cordero, noto attore di Broadway è morto a 41 anni, a causa di gravi complicazioni da Coronavirus. A darne l’annuncio la moglie Amanda sui social Nick Cordero non ce l’ha fatta, il Coronavirus ha avuto la meglio sull’attore. Muore a soli 41 anni, la stella di numerosi spettacoli teatrali di successo. Cordero era ricoverato da oltre 90 giorni a Los Angeles, per l’insorgenza di gravi complicazioni legate al Covid-19. L’annuncio della scomparsa di Nick Cordero arriva dalla stessa moglie Amanda Kloots che su Instagram scrive: “Da oggi Dio ha un angelo in più in cielo”. Durante il presidio in ospedali i medici erano stati costretti ad amputare all’attore una gamba. Tentativo estremo purtroppo valso a nulla. La moglie di Nick Cordero affranta dal dolore ... Leggi su zon

SkyTG24 : È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - fanpage : Ultim'ora Nick Cordero non ce l'ha fatta - zazoomblog : Nick Cordero non ce l’ha fatta l’attore contagiato da Coronavirus - #Cordero #fatta #l’attore #contagiato - zazoomblog : Nick Cordero attore di Broadway è morto a 41 per complicazioni da coronavirus - #Cordero #attore #Broadway #morto - Italia_Notizie : Morto Nick Cordero, addio all’attore 41enne: gli era stata amputata una gamba in aprile causa Covid-19 -