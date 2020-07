"Litigano su twitter come i bambini". Intervista a Claudio Velardi (Di lunedì 6 luglio 2020) Claudio Velardi, giornalista e saggista, è spesso ricordato come il capo dei “Lothar” di Massimo D’Alema a Palazzo Chigi. Oggi è presidente della Fondazione Ottimisti & Razionali.Il Pd trascorre un’assolata domenica di luglio, vigilia di una settimana politicamente impegnativa, a litigare su twitter a proposito di quanti punti gli assegnerebbero i sondaggi al lordo delle ultime tre scissioni. Lei come se lo spiega?Mi vengono in mente le baruffe chiozzotte della commedia di Goldoni. Lì le donne nei vicoli si cambiavano opinioni sul tempo e sugli amori, e poi i pettegolezzi lievitavano in una gigantesca commedia di cui tutti erano parte. Ecco, l’unica differenza è che al posto dei vicoli ci sono i social. E’ l’esplosione di vecchi rancori che tornano a galla senza grande rispondenza nella realtà.Qual ... Leggi su huffingtonpost

