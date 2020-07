Liguria, autostrade in tilt. De Micheli: "Profondi ritardi, stasera decido sui controlli" (Di lunedì 6 luglio 2020) Si va da una “media” di 2 chilometri di coda, per esempio in A12 tra Nervi e Genova est, verso il capoluogo ligure, o in A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 verso Genova, fino ai 4 chilometri di A7 tra Sampierdarena e il bivio con la A12 verso Milano. Ma la situazione più critica interessa da ore la A26 con 10 chilometri di incolonnamento tra Masone e l’intersezione con la A10 in direzione Voltri. È iniziato così il lunedì in Liguria, dove proseguono i disagi lungo la rete autostradale per i molteplici cantieri di ispezione e messa in sicurezza delle gallerie. Anche il traffico cittadino ha subito forti ripercussioni con rallentamenti, soprattutto nel ponente.Il ministro De Micheli: “Profondi ritardi, stasera decido sui controlli”. “La Liguria ha più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema ... Leggi su huffingtonpost

