Leon Pappalardo: "Salvini parla agli adolescenti su TikTok, io posso parlargli in strada" (Di lunedì 6 luglio 2020) Il figlio di Selvaggia Lucarelli commenta così la polemica nata dopo le contestazioni fatte al leader leghista a Milano Leggi su today

giornalettismo : Attaccare il figlio 15enne per colpire la madre (#SelvaggiaLucarelli). L'esercizio prosaico de #IlGiornale secondo… - gaiavyan : RT @HuertDeAuteuil: “se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso” - Leon Pappalardo cioè il… - Sssarella_ : RT @HuertDeAuteuil: “se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso” - Leon Pappalardo cioè il… - Vale_ofblades : RT @HuertDeAuteuil: “se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso” - Leon Pappalardo cioè il… - nino_giovanni : RT @HuertDeAuteuil: “se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso” - Leon Pappalardo cioè il… -