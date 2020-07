LEC difficilmente cambierà il format del torneo europeo dal meglio delle due al meglio delle tre (Di lunedì 6 luglio 2020) Sebbene le due leghe più famose e con più successo di League of Legends si basino su un format al migliore delle tre non per forza questo format dovrà necessariamente essere applicato anche nella lega Europea. In particolare oggi il Presidente di LEC Maximilian Peter Schmidt ha affermato che sarà altamente improbabile il passaggio ad un format al meglio delle tre abbandonando l’attuale al meglio delle due. Ci ha tenuto a precisare anche il motivo di questa decisione: “poichè la percezione generale è molto positiva attualmente”. Schmidt ci ha tenuto però anche a precisare mediante un Tweet che egli non è necessariamente contro ad un cambio del format in futuro nel momento in cui però si creino le condizioni e siano direttamente i fan di esports a richiedere questa importante novità. Per ora, data la ... Leggi su esports247

