Jorginho Juventus, in rotta col Chelsea: Sarri vuole portarlo a Torino (Di lunedì 6 luglio 2020) Jorginho Juventus – Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus è senz’altro un centrocampista capace di dettare i tempi della manovra e che possa prendere il posto di Pjanic in cabina di regia. E’ vero che Sarri può lanciare nel ruolo di playmaker Bentancur, la cui crescita esponenziale è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che in quel ruolo serve un giocatore di grande spessore, un trascinatore, un elemento capace di fare la differenza. Jorginho Juventus, le ultimissime Mister Sarri come playmaker ha un nome senz’altro inserito nella lista dei preferiti ed è quello di Jorginho. Il giocatore italo-brasiliano è maturato sotto la guida dell’attuale tecnico della Juventus quando Sarri guidava il Napoli. Un giocatore talmente fondamentale per i suoi schemi che l’ha voluto anche al ... Leggi su juvedipendenza

