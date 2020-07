Inter, ma l'obiettivo non era lo Scudetto? (Di lunedì 6 luglio 2020) Passare dalla lotta per lo Scudetto al rischio di perdere il diritto al quarto posto non è da tutti. Soprattutto non ci si aspetta un tracollo simile dall'Inter di Antonio Conte, sempre abituata a combattere sul campo e non darsi mai per vinta. Eppure, durante il lockdown, qualcosa è cambiato. Tralasciando la duplice vittoria contro Sampdoria e Brescia, i nerazzurri hanno subito l'eliminazione dalla Coppa Italia e due rimonte a dir poco preoccupanti con Sassuolo e Bologna. L'Inter post... Leggi su 90min

La sconfitta con il Bologna fa ancora male, perché l'Inter quella partita ce l'aveva in pugno. Poi i gol di Juwara e Barrow l'hanno fatta sprofondare a -11 dalla Juventus capolista, con l'Atalanta qua ...

Inter, duro attacco a Conte: “Non sta facendo la differenza!”

Momento buio per l’Inter che, di settimana in settimana, ha visto aumentare il proprio gap con la Juventus. Ecco le parole di Matteo Marani su Conte Tensione e nervosismo aumentano in casa Inter dopo ...

