Il sindaco Pd di Reggio Calabria contro il 5G (Di lunedì 6 luglio 2020) «Ho appena firmato l’ordinanza con la quale sospendo l’installazione delle antenne 5G in città. L’ho fatto per tutelare la salute di tutti noi. Ad oggi non esistono certezze rispetto agli effetti che questa nuova tecnologia ha sulle persone». Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Partito democratico, scettico sulla nuova tecnologia. Il dubbio sarebbe di natura sanitaria: «Naturalmente se gli studi scientifici dovessero sciogliere ogni dubbio, accoglieremo consapevolmente questa nuova tecnologia, ma intanto, nell’incertezza, per quanto mi riguarda, la salute dei miei concittadini va messa sempre al primo posto». Il suo annuncio arriva a pochi giorni dalla riformulazione del decreto Semplificazioni, che limita il potere dei sindaci di dire no alle antenne del 5G: nella bozza ... Leggi su linkiesta

