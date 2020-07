Harry e Meghan rischiano di far arrabbiare (di nuovo) la regina (Di lunedì 6 luglio 2020) Prima, l’indipendenza. Poi, la pretesa di rileggere la storia dell’impero britannico. Il Principe Harry, che con Meghan Markle è volato in America, avrebbe scatenato l’ira della regina, sostenendo a più riprese di voler rinnegare quanto fatto dal Commonwealth in passato. «Quando guardo al Commonwealth, non vi vedo alcuna possibilità di progresso, non finché non si sarà acquisita piena consapevolezza di quel che è stato il passato. Credo ci siano diverse persone che hanno fatto un lavoro fantastico nel cercare di diffondere una cultura storica, rimediando parimenti ai torti passati. Ma credo, altresì, che ci sia ancora tanto lavoro da fare», ha detto Harry d’Inghilterra, al fianco della moglie, in una videoconferenza con i giovani leader del Queen’s Commonwealth Trust. «Bisognerebbe ammettere gli sbagli fatti in precedenza», ha proseguito il Duca di Sussex, le cui parole avrebbero finito per indispettire la Regina Elisabetta II. Leggi su vanityfair

