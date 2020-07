Fidene, si riavvicina a casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: in manette un ragazzo 22enne (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ avvenuto sabato scorso l’arresto di un ragazzo 22enne romano nel quartiere di Fidene, poichè si è avvicinato a casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti grazie alla segnalazione della madre, che spaventata aveva denunciato telefonicamente dei maltrattamenti perpetrati dal figlio maschio. Chiamato il centralino del 112, la donna aveva detto che il ragazzo era venuto per riconsegnarle un telefono che gli aveva sottratto qualche giorno prima dopo una violenta discussione. La furia del ragazzo si è nuovamente palesata quando la donna ha cercato di chiamare la Polizia per segnalare la sua presenza in casa, con lo stesso giovane che aveva provato a sequestrargli per l’ennesima volta il telefono torcendole il braccio e minacciandola di lanciare il cellulare giù dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

