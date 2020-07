Ennio Morricone, l’ultima apparizione tv via Skype a I Fatti Vostri: “Mio figlio? Come compositore, un po’ meno di me. Come direttore d’orchestra, di più” (Di lunedì 6 luglio 2020) Risale a tre mesi fa l’ultima apparizione televisiva di Ennio Morricone. Era il 10 aprile e, attraverso un collegamento Skype, il maestro (oggi scomparso all’età di 91 anni) si era collegato da casa sua con “I Fatti Vostri”. Instancabile, aveva raccontato a Giancarlo Magalli di aver scritto nuove musiche durante il lockdown. “La mia quarantena? Naturalmente il pomeriggio mi metto a scrivere. Ho scritto quattro pezzi in questi ultimi mesi, dei quali sono molto contento. In un momento Come questo qualche volta vengono delle idee, e quando vengono bisogna scriverle altrimenti scappano e non tornano più”. Durante l’intervista si era soffermato anche sul rapporto con il figlio Andrea, anche lui compositore e direttore d’orchestra: “Lui è diverso da me. Come compositore, è un po’ meno di me. Come direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano

