È finito il lockdown, ma non per i ladri I furti restano la metà rispetto al 2019 (Di lunedì 6 luglio 2020) Buone notizie dai dati delle forze dell'ordine: con la riapertura i reati sono ancora a -40% dall'anno scorso. Anche le violenze rimangono dimezzate. Solo truffe e frodi hanno «tenuto» (-13,6%) durante la chiusura del Paese.

Buone notizie dai dati delle forze dell’ordine: con la riapertura i reati sono ancora a -40% dall’anno scorso. Anche le violenze rimangono dimezzate. Solo truffe e frodi hanno «tenuto» (-13,6%) durant ...

Prima vittoria dopo il lockdown, finalmente, e il resto in questo momento sono chiacchiere perché i tre punti presi ieri sera al Tardini valgono oro. Valgono oro anche perché la formazione iniziale la ...

Prima vittoria dopo il lockdown, finalmente, e il resto in questo momento sono chiacchiere perché i tre punti presi ieri sera al Tardini valgono oro. Valgono oro anche perché la formazione iniziale la ...