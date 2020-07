Dl semplificazioni: al via Cdm, su tavolo anche Pnr (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Al via con un’ora e mezza di ritardo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo non solo l’attesissimo decreto semplificazioni, ma anche il Piano nazionale di riforme e l’assestamento di bilancio. Un Cdm ‘monstre’ necessario alla vigilia del tour europeo del premier, Giuseppe Conte, che domani sarà a Lisbona e subito dopo volerà a Madrid per rinsaldare il fronte dei Paesi che chiedono all’Europa una risposta forte alla pandemia, a partire dal Next Generation Eu. Il ‘piatto forte’ del Cdm, al centro della conferenza stampa che domattina terrà il presidente del Consiglio, è il dl semplificazioni, che tuttavia -ormai è dato per assodato- verrà approvato con la formula ‘salvo intese’, perché su diversi punti, a partire dagli appalti, ... Leggi su meteoweb.eu

