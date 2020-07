Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Beatrice De Masi è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione ha coinvolto coppie di famosi e coppie di gente comune.Nata a Velletri, in provincia di Roma, il 4 marzo del 1993, nella vita è assistente in un centro medico, oltre ad essere la titolare di un shop online nel quale vende creazioni fatte a mano. Alta 1,74 m e con due tatuaggi (il numero 29 sul polso sinistro e "amor vincit omnia" su una gamba), di lei si sa poco a livello familiare, ma si è a conoscenza del fatto che abbia studiato al Turistico aziendale per poi aiutare i suoi che gestiscono un agenzia immobiliare. Scorrendo il suo profilo Instagram si evince che abbia fatto ricorso al botox per eliminare le rughe.Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 pubblicato su ... Leggi su blogo

