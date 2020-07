Asia Argento: “Barbara D’Urso mi ha aiutata” (Di lunedì 6 luglio 2020) Restia al gossip, alla popolarità ottenuta tramite la cronaca rosa Asia Argento ha confidato al Fatto Quotidiano che ad aiutarla negli ultimi due anni è stata soprattutto Barbara D’Urso che le ha dato la visibilità necessaria per sostenersi economicamente. Asia ha accettato di parlare della sua complicata vita privata solo per soldi. C’è stato un momento dopo la crisi con Morgan dove a causa delle rivelazioni sul caso Weinstein che le hanno portato anche un’accusa di molestie sessuali nei confronti del giovane Jimmy Bennet si è trovata sola e senza lavoro. L’impegno che aveva preso con X Factor si è risolto senza spiegazioni e la situazione non era di facile gestione, solo grazie a Barbara D’Urso è riuscita a sopravvivere. “Poi devo ringraziare Barbara e i programmi come i suoi se mi sono ... Leggi su quotidianpost

