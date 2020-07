Arrestato in Cina un professore che aveva criticato Xi per la gestione del Covid (Di lunedì 6 luglio 2020) aveva criticato il presidente Xi Jinping per la gestione dell’emergenza Covid-19, ora è stato Arrestato. Si tratta di Xu Zhangrun, giurista cinese sottoposto a fermo di polizia in Cina.Secondo quanto dichiarato da persone vicine all’uomo citate dal Guardian, una deCina di auto della polizia sarebbero giunte davanti all’abitazione dell’accademico per prenderlo in consegna, mettendo sotto sequestro il suo computer e altri oggetti personali. Xu si trovava in un regime di arresti domiciliari da febbraio scorso, dopo la pubblicazione di una serie di attacchi a Xi contenuti nel suo saggio “Allarme virale: quando la rabbia supera la paura”.Il giurista, docente presso l’università Tsinghua di Pechino, non era nuovo a critiche alla leadership e già in passato, su altri temi, aveva espresso dissenso. L’accademico cinese sarebbe ... Leggi su huffingtonpost

