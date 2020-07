Alena Seredova, la carezza di Buffon: il post emoziona (Di lunedì 6 luglio 2020) Alena Seredova ha pubblicato uno scatto molto particolare su Instagram, i fan non sono riusciti a trattenere l’emozione davanti alla carezza di Buffon. Fonte: InstagramAlena Seredova è diventata mamma per la terza volta, dopo i figli nati dal matrimonio finito con Gigi Buffon, David Lee e Louis Thomas, lo scorso maggi ha messo alla luce una bambina, Vivienne Charlotte. La bambina della modella e imprenditrice è nata dalla relazione con Alessandro Nasi, l’uomo al fianco del quale la bella Alena ha ritrovato il sorriso dopo il terribile tradimento subito. Alena Seredova, il gesto di Buffon Fonte: InstagramAlena Seredova si sta godendo una vacanza con tutta la famiglia, insieme ad Alessandro Nasi si trova infatti a Forte dei Marmi. Dalla splendida località ne approfitta per scattare foto da condividere poi sul suo profilo Instagram ... Leggi su chenews

