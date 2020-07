A Bisacquino lavori in via Quaranta per 2,1 milioni di euro (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi è possibile pronunciare la parola fine su una vicenda che non pochi problemi ha creato in questi lunghi anni a Bisacquino, nel Palermitano. E questo perché la Struttura contro il dissesto idrogeologico, alla cui guida vi è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’ha affrontata, programmandone la soluzione e avviando l’opera. Stiamo parlando della piena funzionalità di via Quaranta, un’arteria di importanza strategica per tutta l’area, se si considerano i collegamenti con i vicini paesi di Chiusa Sclafani e di Giuliana. Gli Uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Maurizio Croce hanno infatti definito l’aggiudicazione della gara al Consorzio stabile Geco Scarl di Anzio – in forza di un ribasso del 25,8 per cento e con un importo di due milioni e centomila euro – e il cantiere può ora ... Leggi su direttasicilia

Da lunedì 6 luglio sarà disponibile nel comune di Bisacquino un ufficio postale mobile. Lo fanno sapere da Poste italiane. "L'ufficio si trova in via Decano De Vincenti - si legge in una nota -. Garan ...

