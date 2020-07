Zoo Zurigo: tigre siberiana uccide una donna di 55 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Zoo Zurigo: una tigre siberiana uccide una collaboratrice dello zoo che è morta sul colpo. La donna aveva 55 anni. Inutili i soccorsi. L’annuncio in conferenza stampa. La tigre siberiana, rinchiusa nello zoo di Zurigo, ha attaccato e ucciso una guardiana di 55 anni. Inutili i soccorsi immediati, la donna è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto ieri orientativamente verso le 13:30, quando la collaboratrice dello zoo (addetta alla cura degli animali) presumibilmente si era recata nella gabbia delle tigri per dare da mangiare ai felini. Non sono chiari i motivi dell’attacco, tantomeno il perché la donna si trovasse simultaneamente nella gabbia assieme alle tigri. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena, inutili i soccorsi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kanye West si candida alla presidenza USA La tigre ... Leggi su bloglive

