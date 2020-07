Xbox Lockhart nuovamente oggetto di rumor: si parla di una GPU RDNA2 a 4TFlops e un prezzo di 299 dollari (Di domenica 5 luglio 2020) Xbox Series X sarà anche la console next-gen ufficiale di Microsoft, ma la più chiacchierata di tutti resta sempre Xbox Lockhart/Series S, la fantomatica console economica, non ancora formalmente annunciata, ma discussa talmente tanto che la sua esistenza è praticamente assicurata.Stando alle informazioni comuni, Lockhart sarà meno potente di Xbox Series X, ma decisamente più economica, cosa che dovrebbe favorirne la diffusione fra i giocatori. Il vero mistero di Series S, a parte la sua effettiva esistenza, risiede tuttavia nelle sue specifiche tecniche. Se deve essere considerata una console next-gen, in grado di far girare i titoli di nuova generazione a 1080p/1440p, quali saranno i suoi componenti? Quanti e quali saranno i tagli?Durante l'ultima puntata di IGN Unlocked, il giornalista di IGN Ryan McCaffrey ha fatto un piccolo punto della situazione ... Leggi su eurogamer

