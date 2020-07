Wuhan, quel virus tenuto nascosto per sette anni (Di domenica 5 luglio 2020) Avevano destato l’orrore e la paura di tutti quelle prime immagini della città cinese dello Hubei, Wuhan, alla quale vennero blindati gli accessi con l’ausilio delle forze militari. Le prime foto delle persone che indossavano le mascherine senza potersi spostare liberamente per la città e quel sentimento di terrore che traspariva da ogni singolo scatto … Wuhan, quel virus tenuto nascosto per sette anni InsideOver. Leggi su it.insideover

ObsoletusH : vi è cmq stato qualcosa di indotto mediaticamente sin da prima che le rianimazioni fossero al collasso. e in quel m… - macchietta5 : @bonnie379 Da quel che sentivo durante il periodo di lavoro a Pittsburgh (2017/2018) - Si, e il motivo per cui in C… - Rin69Daniela : #Chernobyl 'Per ogni menzogna che diciamo contraiamo un debito con la verità. E, prima o poi, quel conto va pagato'… - SebastianTano90 : @Kottomano Ma anche prima.... cioè quel medico si di Wuhan si è accorto dopo 41 strane polmoniti del virus e noi pe… - ClaudioGussini : NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA Vecchio detto popolare che talvolta conviene prendere proprio sul serio. Dalla W… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan quel Studenti pakistani in quarantena a Wuhan chiedono l'assistenza del loro governo Global Voices Online in Italiano Al Morelli duemila chiamate e 110 giorni di lavoro ininterrotto

Centodieci giorni di lavoro ininterrotto per dieci ore al giorno, festivi compresi, dal 13 Marzo, con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno, trascorsi a informare, dialogare e suppo ...

Covid-19, la nuova mutazione lo aiuta a replicarsi meglio

C'è una mutazione genetica del coronavirus diventata ora pandemica e che gli permette di replicarsi meglio e più velocemente all'interno delle cellule. Questa mutazione potrebbe forse rendere il virus ...

Centodieci giorni di lavoro ininterrotto per dieci ore al giorno, festivi compresi, dal 13 Marzo, con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno, trascorsi a informare, dialogare e suppo ...C'è una mutazione genetica del coronavirus diventata ora pandemica e che gli permette di replicarsi meglio e più velocemente all'interno delle cellule. Questa mutazione potrebbe forse rendere il virus ...