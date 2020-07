Torino: 33enne leccese uccide la madre a coltellate poi si butta dal nono piano La vittima era un'insegnante (Di domenica 5 luglio 2020) La polizia del capoluogo piemontese cerca di ricostruire il motivo dell’assassinio suicidio. In casa, a Torino, la 33enne Chuara Rollo, originaria di Lecce, ha ucciso a coltellate la madre. Lucia Antonazzo era professoressa al liceo De Giorgi. Dopo l’accoltellamento la giovane donna si è suicidata buttandosi nel vuoto dal nono piano. L'articolo Torino: 33enne leccese uccide la madre a coltellate poi si butta dal nono piano <span class="subtitle">La vittima era un'insegnante</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Dramma familiare a Torino, dove una donna di 33 anni questa mattina si è suicidata gettandosi dal balcone della sua abitazione, dopo aver ucciso la madre. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, c ...

