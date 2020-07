Sospetta bufala sul gatto arrostito in strada dal migrante: ipotesi peluche, cosa sappiamo (Di domenica 5 luglio 2020) Ci sono alcuni post social che anche oggi 5 luglio evidenziano la tesi sulla bufala del gatto arrostito in strada, nei pressi di Livorno, a causa del gesto folle di un immigrato. In particolare, la catena virale dice che in realtà si tratterebbe di una messa in scena, che l’animale fosse in realtà un peluche vista la particolare posizione delle zampe carbonizzate e che addirittura il ragazzo sarebbe stato pagato 50 euro per diventare il protagonista di un video che come tutti sanno è diventato virale nel giro di poche ore. ipotesi bufala sul gatto arrostito in strada dal migrante: alcuni chiarimenti Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che le ipotesi appena riportate sulla potenziale bufala del gatto arrostito in strada dal migrante vanno etichettate sotto la voce “nessuna fonte“. Si tratta, come accennato, di una catena social ... Leggi su bufale

È palesemente falso il dipinto, spacciato per un Tiziano, che alcuni anni fa il Comune di Troina, in provincia di Enna, è stato indotto a comprare e per il quale sono stati spesi poco meno di 60 mila ...

Le storie che evocano sentimenti forti, meglio se di disgusto o di terrore, tendono a diffondersi più facilmente nel cyberspazio. A dirlo è la scienza, in particolare una ricerca degli psicologi Heath ...

