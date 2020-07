Soci Intesa e Ubi a confronto Cedole: Messina stravince la gara (Di domenica 5 luglio 2020) Converrà restare azionisti di Ubi o diventare Soci di Intesa con in pancia la banca bergamasca-bresciana? In fondo il tema, dopo mesi di schermaglie, colpi bassi e proclami roboanti sulla difesa dell’autonomia, è tutto qui. Più prosaicamente riguarda il portafoglio dei 140mila Soci di Ubi chiamati da domani fino al 28 luglio a esprimersi sull’offerta lanciata a febbraio dalla prima banca italiana che vuole incorporare la ex popolare in nuovo gruppo che cementerà la posizione di leader incontrastato del sistema bancario italiano. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

