Morto Mauro Mellini, politico e fondatore del Partito Radicale (Di domenica 5 luglio 2020) Morto Mauro Mellini, è stato uno dei fondatori del Partito Radicale. Ad annunciarne il decesso il figlio tramite un post su Facebook. Il mondo della politica è in lutto. È Morto nella scorsa notte Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale. Fu anche deputato della Repubblica italiana nella VII, VIII, IX e X legislatura. Aveva 93 anni e poco dopo la mezzanotte si è spento all’ospedale Gemelli di Roma. Ne ha dato l’annuncio tramite un post pubblicato su Facebook il figlio. Sui social arrivano i messaggi di cordoglio da esponenti di tutto il mondo della politica italiana. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia allo zoo di Zurigo: tigre uccide donna Ci ha lasciato Mauro Mellini. Una vita di battaglie radicali per il diritto e i diritti. Per lui gli errori giudiziari erano orrori. Oggi in Italia ... Leggi su bloglive

