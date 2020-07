Milan Juventus data orario? Dove vedere la partita in diretta (Di domenica 5 luglio 2020) Milan Juventus data orario? Milan e Juventus si affrontano nel 31° turno del campionato di Serie A. Una sfida importantissima per le due formazioni, che sono ancora a caccia dei rispettivi obiettivi: l’Europa League per i rossoneri e lo Scudetto per la formazione piemontese. Il Milan si trova in un ottimo stato di forma, dopo … L'articolo Milan Juventus data orario? Dove vedere la partita in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La Lazio senza Immobile e Caicedo crolla 3-0 allo stadio Olimpico contro un Milan in grande spolvero e finisce a -7 dalla capolista Juventus. Dopo un buon avvio la squadra di casa va sotto col bel tir ...

