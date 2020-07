Lazio, Zingaretti: “Contagi aumentano perché molti non rispettano le regole” (Di domenica 5 luglio 2020) “Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché molti non le rispettano. Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri. Come diciamo da tempo, il virus è ancora in circoLazione e abbassare la guardia ora è davvero sbagliato”. Il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti lancia un appello agli abitanti in seguito all’aumento dei contagi da coronavirus a causa del mancato rispetto delle regole. Il segretario del Partito Democratico aggiunge: “Bisogna continuare a usare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare mani e ambiente. Regole che non sono complicate, ma sono fondamentali per tutelarci e per questo vanno osservate, altrimenti rischiamo di tornare indietro e bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi”. Leggi su sportface

