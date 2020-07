Codice della strada - Bici, car sharing, circolazione in città: le proposte allesame del Parlamento (Di domenica 5 luglio 2020) Un anno fa, la commissione Trasporti della Camera approvò una proposta di legge di riforma del Codice della strada decisamente corposa, frutto della riunificazione in un unico testo di numerose iniziative di singoli deputati o di gruppi di essi. Più volte calendarizzato per l'esame, tale testo non è mai arrivato in aula: tuttavia, lo scorso maggio il governo ha inserito nel cosiddetto decreto Rilancio due norme contenute in quel provvedimento, la casa avanzata e la corsia ciclabile (la cosiddetta pista ciclabile "light", o bike lane) in un pacchetto di misure di incentivazione alla mobilità sostenibile di cui fanno parte i famosi bonus per Bici e monopattini elettrici.Per ora casa avanzata e corsia ciclabile. Le due novità sono entrate in vigore con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e molte amministrazioni locali le hanno ... Leggi su quattroruote

matteosalvinimi : #Salvini: Per l'Italia serve #ModelloGenova. Azzeramento della burocrazia e codice degli appalti costa zero, è ques… - TweetStudioPG : RT @PMI_it: Bonus vacanze, guida all’uso della app IO: Come ottenere il bonus vacanze attraverso la mobile app IO: download, registrazione… - mmyyffooxx : Breve storia della PA digitale: la genesi e l’evoluzione del Codice dell’Amministrazione Digitale - TIM4UFabio : @francuzziellu Ciao Franco, ti invito ad inviarmi in DM i dati della linea interessata, numero e codice fiscale int… - Alitalia : @AngelaAngiekey Ciao Angela, puoi fornirci via DM il codice della tua prenotazione per poter verificare? Ti stiamo seguendo -

Ultime Notizie dalla rete : Codice della Bambini in auto: cosa dice il codice della strada IlPiacenza Pozzuoli, proseguono i controlli della polizia nel week end

L’attività ha consentito di identificare 33 persone e di controllare 8 autovetture e 4 motoveicoli; sono state elevate 8 contravvenzione al Codice della Strada per patente mai conseguita, mancata ...

Bari, in arrivo i primi 250 monopattini a noleggio: prenotazione rapida e 24 ore su 24

Allo stesso modo prosegue la campagna di sensibilizzazione rivolta ai baresi in bicicletta e monopattino per il rispetto delle norme del Codice della strada. Nel solo mese di giugno, nell'ambito del ...

L’attività ha consentito di identificare 33 persone e di controllare 8 autovetture e 4 motoveicoli; sono state elevate 8 contravvenzione al Codice della Strada per patente mai conseguita, mancata ...Allo stesso modo prosegue la campagna di sensibilizzazione rivolta ai baresi in bicicletta e monopattino per il rispetto delle norme del Codice della strada. Nel solo mese di giugno, nell'ambito del ...