Torna il Villaggio Rousseau all’insegna dell’open innovation (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo. A cura di Emanuele Buzzi. Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del MoVimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’evento sarà via web. “Ci ispireremo ai processi di Open innovation, come quelli di Innocentive o Mathesia. Vogliamo trasferire i modelli virtuosi di soluzione dei problemi basati sull’uso della Rete e dell’intelligenza collettiva in ambito politico”, racconta Enrica Sabatini, socia di Rousseau. Il Villaggio stavolta sarà solo virtuale, eppure c’è chi organizza già manifestazioni in piazza…. «Il Villaggio ... Leggi su ilblogdellestelle

