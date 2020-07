Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Bela chiede a Lucy di sposarlo (per separarla da Paul) (Di sabato 4 luglio 2020) Ci si può sposare per amore, per interesse, per costrizione… ma anche per paura! L’ultimo caso è quello di Bela Moser (Franz-Xaver Zeller), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore deciderà di fare il grande passo per poter legare a sé la fidanzata, pur sapendo che lei ama in realtà un altro…Leggi anche: UNA VITA sette giorni su sette. Trama serale 4 luglio, la morte di LUCIAEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Bela scopre che Lucy e Paul si amano Bela osserva Paul e Lucy in un momento di intimità, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldUn triangolo davvero appassionante sta tenendo incollati ai teleschermi i fan tedeschi di Tempesta d’amore. Pur non trovando mai la ... Leggi su tvsoap

