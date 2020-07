Sassuolo-Lecce 4-2, Caputo: “Abbiamo raggiunto la salvezza, ora giochiamo spensierati” (Di sabato 4 luglio 2020) “Il nostro obiettivo l’abbiamo raggiunto, cioè la salvezza. Mancano otto partite, stiamo bene e siamo contenti. Ora siamo spensierati e vediamo cosa succede. Difficilmente tutti gli attaccanti di una squadra vanno in doppia cifra. giochiamo da squadra e dobbiamo continuare così”. Così Francesco Caputo, autore del primo gol, ha commentato il successo sul Lecce per 4-2. “Eguagliare il mio record? L’obiettivo è quello – ha commentato ai microfoni di Sky – Con la conferma del mister questo progetto può solo migliorare e crescere ancora di più”, ha concluso Caputo. Leggi su sportface

