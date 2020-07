Paestum: concerto per la Siria diretto da Riccardo Muti (Di sabato 4 luglio 2020) A Paestum il 5 luglio concerto per la Siria diretto da Riccardo Muti: il sito archeologico è gemellato con quello di Palmira, distrutto dai miliziani dell’ISIS E’ dedicato a Khaled al-Asaad, l’archeologo e direttore del sito di Palmira decapitato dall’Isis il 18 agosto 2015, e a Hevrin Khalaf, attivista curda ammazzata nel Rojava lo scorso anno, il concerto… L'articolo Paestum: concerto per la Siria diretto da Riccardo Muti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

