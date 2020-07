Packaging iPhone: rimossi gli accessori (Di sabato 4 luglio 2020) Snellire il Packaging degli iPhone: questo è la nuova idea di Apple. Si era partiti dall’idea di rimuovere gli auricolari EarPods, per aumentare le vendite degli AirPods. Ora sembra che verrà rimosso anche il caricabatterie. Alcuni leaks in Rete confermano come il colosso di Cupertino, stia cambiando completamente la sua strategia di marketing. L’intenzione è quella di rendere la scatola della confezione più sottile. La decisione è stata presa in vista del nuovo iPhone 12. Cosa succederà? Con la nuova scatola ultra sottile, arrivano brutte notizie anche per i nuovi iPhone SE 2020, iPhone Xr e iPhone 11. Entro la fine dell’anno infatti, verranno venduti anche loro con il nuovo Packaging. Apple di suo, ha dato come motivazione principale, una maggiore consapevolezza ambientale dell’azienda stessa, per combattere ... Leggi su quotidianpost

