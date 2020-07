“Mi definisco un Nerd dell'acustica”, Grignani fa sognare con un nuovo brano. E spunta una donna misteriosa (Di sabato 4 luglio 2020) L'ultimo brano di Gianluca Grignani - che s'intitola Non dirò il tuo nome - è già un tormentone. Piace a tutti. Incanta il pubblico per quella musicalità ricercata che fa l'occhino ad una dolcezza rispolverata dalla ceneri di un altro suo successone: “La mia storia tra le dita”. Che ha portato il cantante milanese a scalare le classifiche. Ora con questa canzone Grignani segna il terzo gol. E cambia pelle ancora una volta. Per lui il 2020 è iniziato all'insegna della musica (prima con “Tu che ne sai di me” - uscita il 1° gennaio - poi con “Dimmi cos'hai” e ora quest'ultimo lavoro). “Il nome della donna in questione non lo dirò mai. Nemmeno sotto tortura”, racconta a Libero Grignani. Ma il brano l'ho scritto di getto - come accade spesso - ed ha un legame profondo con “La ... Leggi su liberoquotidiano

