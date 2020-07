Lazio Milan 0-2 LIVE: Ibrahimovic raddoppia dal dischetto (Di sabato 4 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Milan si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Milan 0-2 MOVIOLA 4′ Tiro di Luis Alberto – Luis Alberto ci prova con una punizione da posizione defilata, palla fuori 9′ Occasione per la Lazio – Lazzari sfonda sulla destra , il suo cross è intercettato da Donnarumma 15′ Occasione per Ibrahimovic – Il centravanti ci prova, ma la palla termina fuori 19′ Occasione per la Lazio – Jony sfonda sulla sinistra, il suo cross però non è colto da alcun compagno 21′ Tiro di Milinkovic – Punizione del serbo, Donnarumma blocca in due tempi 23′ Gol ... Leggi su calcionews24

