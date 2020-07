Juventus-Torino, per Buffon record di presenze in A: sono 648. Superato Maldini (Di sabato 4 luglio 2020) Altro record per Gianluigi Buffon è il calciatore con più presenze in serie A. Il portiere della Juventus, infatti, è stato scelto da Maurizio Sarri per scendere in campo dal primo minuto per il derby col Torino, valido per la trentesima giornata del campionato. In questo modo ha raggiunto quota 648 presenze in Serie A, record assoluto. Per l’occasione la Juventus è scesa in campo con una divisa speciale: sulla manica di ogni calciatore era cucita la scritta “648Buffon”. Da più di dieci anni il primato era in mano a Paolo Maldini, che si è ritirato 41enne con 647 gettoni, giocati tutti con la stessa maglia del Milan. Buffon, invece, ha giocato le sue prime 167 partite col Parma prima di passare alla Juve per la cifra record di 105 miliardi di lire nel 2001. In bianconero 18 stagioni e 516 partite, ma 37 le ha giocate in B nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

