Georgia Luzi, accuse gravissime contro un collega: parla di Diaco? (Di sabato 4 luglio 2020) Georgia Luzi, accuse gravissime contro un collega: secondo alcuni osservatori come Selvaggia Lucarelli potrebbe parlare di Pierluigi Diaco. Scopriamo perché. Oggi sul sito Tpi, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un luno articolo che stronca completamente Pierluigi Diaco. Il conduttore di Io e te è finito al centro delle critiche negli ultimi giorni per alcune uscite poco … L'articolo Georgia Luzi, accuse gravissime contro un collega: parla di Diaco? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

moonygirlzz : RT @LaGio___: Georgia Luzi ha spillato del tea bollente su Diaco, buona giornata frizzantina - camyllola : RT @LaGio___: Georgia Luzi ha spillato del tea bollente su Diaco, buona giornata frizzantina - bellicapelli15 : La tv maschilista, la denuncia ed il silenzio nutrito di idee - oshunis : RT @LaGio___: Georgia Luzi ha spillato del tea bollente su Diaco, buona giornata frizzantina - crookdyovth : RT @LaGio___: Georgia Luzi ha spillato del tea bollente su Diaco, buona giornata frizzantina -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia Luzi

La nota conduttrice Georgia Luzi ha deciso di pubblicare un lungo sfogo attraverso il suo account Instagram: “C’è chi sceglie il silenzio. E chi decide di esporsi. E ad entrambi va il mio rispetto. Ne ...A poche dal discusso sfogo di Pierluigi Diaco a Io e Te, in cui il conduttore, piangendo in diretta, ha giustificato le sue ultime intemperanze con il “troppo amore” per il suo lavoro (clicca qui per ...