F1 Gp Austria, Hamilton a rischio squalifica: la decisione dei commissari (Di sabato 4 luglio 2020) F1 Gp Austria, Lewis Hamilton nel dopo gara è stato convocato dai commissari per chiarire un episodio avvenuto durante le qualifiche. Le parole dell’inglese, la decisione dei giudici E’ iniziato ufficialmente il Mondiale di F1 e nelle qualifiche del primo Gp di Austria subito le polemiche con al centro Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, dalla griglia, partirà secondo alle spalle del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas ma ha rischiato la penalità. I commissari, al termine della gara, hanno infatti convocato il pilota circa un mancato rallentamento in regime di bandiere gialle alle curve 5 e 7 in Q3. Il campione del mondo in carica, davanti ai commissari, ha semplicemente ammesso di non aver visto le bandiere gialle, affermando anzi di aver visto luce verde dopo la curva 5. I giudici hanno esaminato i video ed hanno potuto ... Leggi su bloglive

