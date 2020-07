Dery della Mole ai bianconeri, nota stonata Dybala e De Ligt salteranno per squalifica Milan-Juventus (Di sabato 4 luglio 2020) Il derby numero 201 per la Juventus coincide con la festa per Gigi Buffon che diventa il più presente di sempre in Serie A con 648 partite. Traguardo celebrato con il numero scritto sulla manica di tutti i compagni. Madama si impone 4-1 sul Toro e si porta provvisoriamente a +7 sulla Lazio e +11 sull’Inter. Dybala manda subito ko la difesa granata. Lyanco dribblato, movimento a rientrare su Izzo e sinistro piazzato verso il secondo palo, ancor più letale per la deviazione del granata. Cuadrado al 29′ chiude un contropiede aperto da Dybala e costruito da Ronaldo con 40 metri di fuga palla al piede e un tocco d’esterno per il colombiano. Dribbling verso l’esterno su Lyanco, diagonale e 2-0. Verdi si costruisce subito la chance per riaprire la partita, ma sul suo sinistro a giro entra in scena Buffon che vola a deviare. Il Torino però ha il ... Leggi su laprimapagina

