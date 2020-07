Dall'Irpinia a Nola in ospedale per partorire: positiva al Covid 19 (Di sabato 4 luglio 2020) Torna l'incubo del virus nell'Avellinese. Una donna romena, 32enne, residente a Moschiano in preda ai dolori era stata ricoverata a Nola: dal tampone la scoperta. Isolata la palazzina dove abita. Polemica del sindaco di Lauro, Bossone: “A Moschiano nessun rispetto per le norme... Leggi su repubblica

