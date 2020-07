Coronavirus, focolaio a Vicenza: il dirigente con la febbre a 38 è stato a un funerale e a un compleanno, poi il rifiuto del ricovero (Di sabato 4 luglio 2020) Ha iniziato ad accusare i sintomi del Covid appena rientrato dai Balcani: febbre a 38, malessere generale, inappetenza. Ma non è stato sufficiente per restare a casa in isolamento, come prevedono le norme anti contagio. È andato a un funerale, nonostante i sintomi, e poi a un’affollata festa di compleanno. Risultato: un nuovo focolaio in provincia di Vicenza, 89 persone in quarantena, tamponi a tappeto a centinaia di persone. Il Corriere della Sera ha ricostruito gli spostamenti dell’azienda Laserjet di Pojana Maggiore, dal primo viaggio in Serbia, il 18 giugno, fino al tampone e al primo rifiuto del ricovero. Per poi cedere, qualche giorno dopo, all’aggravarsi delle sue condizioni: l’uomo ora si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza, intubato. Il dirigente si sarebbe contagiato durante un viaggio di lavoro in Serbia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

