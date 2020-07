Come creare bracciali fantastici da bottiglie di plastica! Con video tutorial (Di sabato 4 luglio 2020) creare bracciali fantastici da una semplicissima bottiglia di plastica non è mai stato più facile! L’effetto che si ottiene è molto simile ai bracciali in plastica dura o in resina che si acquistano nei negozi. Con la differenza che in questo caso la spesa è quasi nulla! Il risultato a livello estetico di questo riciclo è bellissimo e vi servirà semplicemente lo smalto per unghie oppure dei colori acrilici. Alla fine dell’articolo troverete anche il video tutorial. creare bracciali con una bottiglia di plastica Cosa vi serve: 1 bottiglia di plastica Nastro carta Smalto per unghie/colori acrilici Forbici Ferro da stiro Procedimento: Iniziate con il nastro carta. Segnate sulla bottiglia la circonferenza del bracciale (1), in base alla larghezza che preferite. Con le forbici quindi ritagliate la forma ottenuta con in nastro carta, ... Leggi su pianetadonne.blog

