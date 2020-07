Cioccolato d’estate, non va messo in frigo (Di sabato 4 luglio 2020) Il Cioccolato si sa che non regge le temperature calde ma come fare in estate, rinunciamo se magari lo abbiamo anche in casa? Carenza di zuccheri, voglia di Cioccolato improvvisa, cioccolatino dopo il caffè. Come possiamo gustare il sapore del Cioccolato d’estate senza alterarne il gusto e soprattutto evitare che si sciolga e diventi immangiabile. Sicuramente d’estate la produzione di Cioccolato è inferiore rispetto ai periodi invernali o periodi di festività come Pasqua, ma questo non vuol dire che sia introvabile. Il Cioccolato è in parte sempre disponibile e se siamo dei veri golosi o adoriamo quello fondente che ci regala anche tanto ferro, non può mancare nelle nostre case. ANCHE IN ESTATE E’ MEGLIO CONSUMARE IL Cioccolato FONDENTE Il Cioccolato da preferire in estate è sicuramente quello fondente, infatti quello ... Leggi su ultimenotizieflash

kenyaEin : Voglio fare pubblicità aggratis a questa droka D'estate si, cioccolato di #Modica puoi mangiare anche ad agosto È g… - spiritorightone : Voglia d'estate? ??DARE TO BE DIFFERENT?? SOLERO Vodka Camomilla Passion Fruit Liquore al cioccolato bianco Limone… - francesco_puce : Voglia d'estate? ??DARE TO BE DIFFERENT?? SOLERO Vodka Camomilla Passion Fruit Liquore al cioccolato bianco Limone… -

Ultime Notizie dalla rete : Cioccolato d’estate Venchi: «I nostri negozi in Cina di nuovo pieni» Corriere della Sera