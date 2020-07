Breve storia delle maniglie (Di sabato 4 luglio 2020) Cioè oggetti che usiamo tutti i giorni senza pensarci, e che di questi tempi non sono particolarmente popolari Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Breve storia Breve storia delle maniglie Il Post Breve storia delle maniglie

Le maniglie non sono un oggetto particolarmente popolare, di questi tempi, essendo diventate il simbolo delle superfici promiscue su cui può depositarsi il coronavirus dalle mani di una persona infett ...

L’amore ha i tuoi occhi, il nuovo romanzo della scrittrice salernitana Mariarosaria Senatore

Mariarosaria Senatore, scrittrice salernitana di 35 anni, già autrice di Incroci, romanzo breve, Il fantasma delle tenebre, romanzo di narrativa per ragazzi, e tre racconti brevi, Babbo Natale e la di ...

