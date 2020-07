Benevento, Carpinone: “Biodigestore a Ponte Valentino idea assolutamente inadeguata” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ancora una volta ci si discosta da quello che dovrebbe essere il motivo di ispirazione del nostro apparato produttivo inseguendo situazioni che non sono assolutamente chiare anche in termini di impatto sull’ambiente”. Giovanni Carpinone, Responsabile del Dipartimento “Industria ed Artigianato” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, interviene rispetto alla ipotesi biodigestore a Ponte Valentino. “La scienza dibatte – prosegue Carpinone – sui possibili effetti negativi che tali impianti potrebbero determinare a carico del mondo animale e vegetale in generale. E, sia chiaro, non si tratta di ipotesi e complotti in modalità “terrapiattisti” bensì di riflessioni di Istituzioni e di fonti ... Leggi su anteprima24

"Il Sannio vale, i sanniti valgono. La prova di ciò è il riconoscimento ricevuto da Alessio Zollo, eletto in seno al Consiglio nazionale di Confindustria Giovani. A questa eccellenza dell'imprenditor ...

Gli imprenditori sono il vero ammortizzatore sociale della nostra Nazione. Quanto meno, questo è il ruolo che hanno recitato e stanno continuando a recitare nella prima parte di questo disgraziato 202 ...

