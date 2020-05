Previsioni Meteo per il weekend: temperature in forte aumento, da ovest avanzano le nubi (Di sabato 9 maggio 2020) Previsioni Meteo – L’alta pressione che ha interessato l’Italia e il Mediterraneo centrale in questi ultimi giorni, subirà un progressivo cedimento sulla parte occidentale e settentrionale a opera di correnti instabili atlantiche. Queste, mosse da un centro depressionario in prossimità della penisola iberica, raggiungeranno gradualmente le nostre regioni centro settentrionali, apportando nel corso del fine settimana un progressivo aumento di nubi su alcune regioni e anche locali precipitazioni. Si tratterà, in gran parte, di nubi irregolari e anche precipitazioni irregolari a incidenza localizzata, quindi molto settoriali, precipitazioni in buona parte deboli con tendenza, però, a divenire consistenti o anche forti sul finire del weekend su alcune aree più esposte. Ma ecco nel dettaglio l’evoluzione. Previsioni del ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo domani domenica 10 maggio | precipitazioni sparse

